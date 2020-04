Sonya Deville de la WWE se fait pirater sur Twitter?!

WWE

Le compte Twitter officiel de la star de la WWE Sonya Deville a été brièvement piraté dimanche soir.

La biographie, les photos de profil, l’en-tête et les informations habituelles de Deville sur les réseaux sociaux ont toutes été complètement modifiées pendant une heure, donc avant de revenir à la normale. Cela, à en juger par le texte utilisé (des phrases comme «La vérité sera entendue» étaient répandues), fait partie de l’intrigue en cours sur SmackDown.

L’épisode de vendredi dernier comprenait un message en coupe du mystérieux hacker, qui, selon beaucoup, sera révélé en tant que Mustafa Ali. Ils ont révélé que Deville avait saboté la relation florissante entre la copine d’écran Mandy Rose et Otis pendant leur aventure de la Saint-Valentin, et comploté avec Dolph Ziggler pour ruiner les choses.

Le pseudo Twitter de Sonya, @SonyaDevilleWWE a été conservé, mais son vrai nom Daria Berenato a été changé pour “The Truth”. La section bio était également différente. Il disait: “K A R M A. Téléchargez le s ha de s. ^^ D // MAND .it”.

Bizarre.

Plus tard, un message à l’envers a dit: “Tout est juste en amour et en guerre”. Cet angle atteint la tête le plus tôt possible, sans aucun doute.