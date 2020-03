Sonya Deville pleine d’espoir sur l’angle d’amour lesbien de la WWE

WWE

Bien qu’une tentative précédente sur un scénario similaire impliquant Mandy Rose ait été anéantie l’année dernière, Sonya Deville n’a pas perdu espoir de figurer dans un possible angle d’amour lesbien à la WWE.

En parlant avec UPROXX, Deville a admis qu’elle était frustrée de voir le feu vert de l’entreprise une affaire de même sexe (certes également abandonnée) entre Lana et Liv Morgan plus tôt cette année, après avoir vu la sienne abandonnée. Cependant, elle a dit qu’elle pense toujours qu’un tel angle inclusif est sur les cartes:

“Ne dites jamais jamais, et je pense que c’est certainement encore une possibilité que cela se produise ou puisse se produire à l’avenir, et je pense que la représentation dans différents scénarios et des trucs comme ça est génial. Je pense que c’est bon. Il y a beaucoup de façons différentes que vous Il n’y a pas qu’une seule façon de le faire et ce n’est pas seulement Mandy et moi qui devons le faire. Évidemment, nous avons pris beaucoup de temps et avons eu beaucoup de réunions avec GLAAD, et ils nous aidaient à écrire et à diriger l’histoire, et j’espère donc que nous pourrons y revenir un jour. Mais oui, je voudrais le voir également révélé dans d’autres scénarios à l’avenir. “

L’histoire de la WWE dans la promotion de scénarios LGBTQ + n’est pas particulièrement louable – notamment, ils ont réalisé un appât énorme et allumé le mariage de Billy et Chuck en 2002 – mais ce sont des moments plus éclairés dans lesquels nous vivons, et j’espère que tout angle qu’ils représenteront à l’avenir sera à la fois sensible et positif.