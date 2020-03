Sonya Deville sur la lutte apportant aux fans un soulagement comique pendant le coronavirus

La star de la WWE Sonya Deville a récemment été interviewée par AM New York pour parler de plusieurs sujets de lutte professionnelle.

Voici les faits saillants:

Sa relation avec Mandy Rose:

Nous sommes comme des sœurs et nous aimons toutes les deux la nourriture. Alors que nous voyagions et rencontrions toutes sortes de nourriture, nous avons décidé de commencer DAMANDYZ DONUTS comme une sorte de revue de revue. Tout a commencé sur YouTube et a en quelque sorte décollé – les gens ont adoré voir ce côté de nous.

La vie sur la route à la WWE:

C’est fou, je l’adore. Je suis jeune et je n’ai pas d’enfants, donc c’est plus facile pour moi. Je me sens mal pour les mamans et les papas qui sont sur la route toute l’année. C’est la partie la plus difficile du travail, vous ne restez jamais au même endroit trop longtemps.

La WWE face à la pandémie de coronavirus:

Nous prenons toutes les mesures nécessaires pour nous assurer que tout le monde est en sécurité et en bonne santé. Je crois que la lutte professionnelle peut apporter un soulagement comique à ceux qui sont en quarantaine – elle permet aux gens d’obtenir un peu de soulagement du stress de ce qui se passe. Wrestlemania est toujours une chose, mais cette année, nous allons faire l’histoire avec quelque chose d’unique, comme nous le faisons toujours.

