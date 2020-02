(Spoiler) Joey Ryan lance un nouveau gadget à Impact Tapings

Joey Ryan a fait ses débuts avec un nouveau gadget lors des enregistrements d’Impact Wrestling de dimanche soir à Las Vegas.

Désormais se référant à lui-même comme Joseph P. Ryan, le personnage est dérivé de la société actuelle “Annuler la culture”, qui était affichée sur grand écran. Il a été noté que Ryan a déclaré: «Nous ne reverrons plus jamais le d-flip.»

On dirait que @JoeyRyanOnline lance un nouveau gadget inspiré de Right To Censor lors des enregistrements de l’Impact à Las Vegas. pic.twitter.com/SVHr578dNw

– SoCal UNCENSORED (@socaluncensored) 10 février 2020