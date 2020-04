Spoiler On The Undertaker Vs. AJ Styles à Wrestlemania 36

The Undertaker devrait affronter AJ Styles dans un «match Boneyard» à WrestleMania 36. Il s’agit du premier match du genre dans l’histoire de la WWE. AJ a été le seul à nommer la stipulation de l’épisode de Monday Night Raw de la semaine dernière où il a hâte d’enterrer son adversaire pour toujours. Il a même mentionné que Undertaker pourrait simplement mourir à l’intérieur du ring en participant à ce match.

Kevin Owens Vs. Seth Rollins – Qui est le favori pour gagner à la WWE Wrestlemania 36?

Apparemment, il y a une raison pourquoi la WWE a pu construire cette histoire d’une manière unique où le personnage de Deadman n’obtient pas autant de pertinence que son personnage réel de Mark Callaway.

Avant cet angle, il n’a jamais été mentionné à la télévision en direct que The Undertaker est un homme marié avec l’ancienne championne des Divas Michelle McCool. AJ Styles a également montré des photos du couple pour de bonnes raisons.

Spoiler sur le premier match de la WWE du vétéran de la NFL Rob Gronkowski

Il a été rapporté précédemment que The Undertaker pourrait subir un changement de personnage à la WWE. Tom Colohue a maintenant rapporté que le personnage actuel de Deadman pourrait s’éteindre après avoir atteint 24-3 à WrestleMania 36. Cela signifie qu’il finirait probablement par subir une perte contre AJ Styles au stade le plus grand de tous.

Le Phenomenal One deviendrait alors le troisième nom après Brock Lesnar et Roman Reigns pour vaincre Taker dans sa terre sainte.

Ce serait peut-être un moyen de tuer ce personnage sombre joué par The Undertaker depuis 2004. Peut-être que WWE Universe en a assez vu et qu’il est temps de tirer quelque chose de nouveau de lui. Voici plus de la source,

“La façon dont cela se joue, il est très possible que AJ Styles puisse gagner et The Undertaker peut disparaître brièvement à nouveau, avant de sortir et d’émerger entièrement comme une nouvelle version, qui conviendra à la dernière manche de The Undertaker, qu’il envisage de reprendre. très, très bientôt.

Une nouvelle évolution, pour entamer un nouveau chapitre, qui serait tout à fait nouveau.

Il semble avoir beaucoup mieux performé récemment sur le ring et je pense qu’il lui reste encore beaucoup à donner. Il est certainement d’accord sur ce point, alors voyons où ça va. ” (avec la permission de wwfoldschool.com)

Une fois le gimmick de The Deadman terminé, nous nous attendons à voir The American Badass à la télévision après près de 16 ans. La bonne nouvelle pour The Undertaker est qu’il ne prendra pas sa retraite de sitôt.

Plus tard cette année, la WWE prévoit d’organiser une énorme célébration autour de Survivor Series alors que la légende complète ses 30 ans dans l’entreprise. On peut s’attendre à ce qu’il le voit en compétition dans quelques matchs entre les deux.