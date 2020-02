Spoiler pour Goldberg contre Fiend Super Showdown Main Event

Comme vu dans l’épisode de SmackDown de la semaine dernière, le Hall of Famer Goldberg de la WWE a présenté “The Fiend” Bray Wyatt avec une lance. Ces deux sont tous prêts à verrouiller les klaxons lors de l’événement PPV WWE Super Showdown dans le événement principal potentiel de la nuit.

Les rumeurs sont assez élevées selon lesquelles l’ancien joueur de la franchise WCW est censé digérer une grosse perte aux mains du nouveau démon résident de la marque bleue. Mais là encore, vous ne pouvez vraiment rien prédire étant donné que c’est la saison de Wrestlemania.

Révélé: Goldberg va-t-il lutter dans un match à la WWE Wrestlemania 36?

Résultats complets bruts de la WWE: 24 février 2020

La grande question concernant le Super Showdown de la WWE est que Goldberg pourra-t-il organiser The Fiend Bray Wyatt pour remporter son deuxième championnat universel? La réponse est toujours un grand NON, cependant. Selon les rapports du Wrestling Observer Newsletter, Goldberg n’est pas prévu de se produire au WrestleMania 36. Cela signifie qu’il ne gagnera pas le championnat universel au WWE Super ShowDown 2020.

D’énormes matchs et le retour du Temple de la renommée annoncés pour la prochaine WWE Raw

LANCE !!!! # SmackDown @Goldberg #TheFiend @WWEBrayWyatt pic.twitter.com/jWDQiYWXoO

– WWE (@WWE) 22 février 2020

Il finirait donc par subir une perte aux mains de The Fiend Bray Wyatt. L’actuel champion universel deviendrait alors la seule troisième superstar (après Brock Lesnar et The Undertaker) à subir une perte nette. Cela donnerait également un fort élan à la carrière de The Fiend alors qu’il se prépare à participer à l’un des matchs de renom à Wrestlemania 36. Cependant, ces plans ne sont toujours pas concrets, à ce stade.

Il y a des spéculations qui suggèrent que Vince McMahon pourrait changer d’avis à la dernière minute. Cela pourrait encore mettre en place un match de rêve potentiel entre Goldberg contre Roman Reigns pour le championnat universel à WrestleMania 36.

‘The Fiend’ @WWEBrayWyatt défend le WWE Universal Championship contre le Hall of Famer @Goldberg ce jeudi à #WWESSD! pic.twitter.com/wnqiXOX0bm

– WWE sur FOX (@WWEonFOX) 24 février 2020

Afin d’assurer la même chose, McMahon pourrait réserver Goldberg pour battre The Fiend. Ce serait un cas similaire comme Fastlane 2017 où il a vaincu Kevin Owens pour remporter le même titre, puis se diriger vers Wrestlemania.

La logique derrière cette décision est simple car Roman Reigns contre Goldberg sera le plus gros tirage au plus grand événement de l’année. Dans ce cas, la WWE doit annuler leur plan écrit de longue date de Reigns battant The Fiend à WrestleMania 36 et mettre ainsi fin à sa séquence invaincue. L’incertitude entourant l’événement principal de Super Showdown fait du match pour le titre universel, un incontournable.