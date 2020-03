Spoiler sur Drew McIntyre mettant fin à la WWE Wrestlemania 36 Show

À partir de l’événement Super ShowDown 2020, la WWE aura de nombreuses options à l’approche de WrestleMania 36. Avec John Cena, The Undertaker et Goldberg dans les plis, ils pourraient et auront de gros matchs dans le pipeline. L’équipe créative planifie en conséquence afin de présenter la meilleure carte avec des concours de rêve.

L’un des matchs marquants de la soirée WrestleMania aura le championnat WWE sur la ligne où Drew McIntyre défie Brock Lesnar. Le concurrent numéro un a remporté le match du Royal Rumble des hommes 2020 pour mériter cette place et sa première opportunité de titre en simple en battant 29 autres hommes. Maintenant, il a hâte d’avoir le match de sa vie contre Brock Lesnar, plus tôt.

Si les rapports sont des indications, WrestleMania 36 se terminerait de manière à plaire aux fans de la WWE où la figure de babyface se tient grande. Wrestling News a rapporté qu’une source a confirmé que le plan actuel pour Drew McIntyre est d’organiser une “Claymore Party” à Tampa et de remporter le championnat de la WWE.

“Une source de la WWE m’a dit que le plan est pour Drew McIntyre de remporter le championnat de la WWE de Brock Lesnar.”

Plus tôt, Drew McIntyre a ouvertement admis que ses fans se révolteraient à Tampa (McIntyre est un résident de cette ville) si la WWE lui interdisait de remporter le titre WWE de Brock Lesnar.

Il semble que la WWE exaucera son souhait et mettra fin à WrestleMania comme il le souhaite. La WWE ne donnera aucune chance aux fans de se plaindre car McIntyre devrait en effet passer par-dessus la Bête incarnée.

Ainsi, l’édition 2020 du «show of shows» devrait se terminer avec Drew McIntyre remportant pour la première fois le titre le plus prestigieux de divertissement sportif et lançant une célébration. Ainsi, les fans ne mentionneraient pas non plus que la société ne donne pas de chance aux superstars émergentes.

En dehors de ce match pour le titre, John Cena contre Bray Wyatt et Roman Reigns contre le WWE Hall of Famer Goldberg sont les deux autres matches majeurs spéculés de WrestleMania 36.