Spoiler sur la légende de la WWE apparaissant au Super ShowDown 2020

WWE.com

L’Undertaker n’est pas prêt à lutter au WWE Super ShowDown 2020, mais il semble qu’il aura un rôle à jouer dans le dernier méga-show saoudien.

Dave Meltzer a noté dans l’épisode d’aujourd’hui de Wrestling Observer Radio que “ The Deadman ” avait voyagé dans le Royaume avec le reste de l’équipe de la WWE, théorisant que la WWE pourrait utiliser Super ShowDown pour mettre en place la rumeur de WrestleMania 36 de Taker avec AJ Styles.

Styles devrait affronter Andrade, Bobby Lashley, Erick Rowan, R-Truth et Rey Mysterio dans le Tuwaiq Trophy Gauntlet Match, bien que de récents épisodes de Raw l’aient vu frapper la tête avec Ricochet et Aleister Black. Une confrontation Super ShowDown à grande échelle avec The Undertaker serait un bon moyen de commencer leur querelle.

“ La dernière apparition de Taker en Arabie saoudite a eu lieu au Super ShowDown 2019, où lui et Goldberg avaient un match à oublier alors que l’ancien champion de la WCW se frappait en boucle avec une lance bâclée dans le coin, sa tête s’écraser sur le poteau du ring. Espérons que tout ce que la WWE a prévu pour Undertaker jeudi soir sera un peu plus fluide que cela.

Goldberg et Hulk Hogan sont les seules légendes de la lutte signées à ce jour à Super ShowDown 2020.