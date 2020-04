Spoiler sur le premier match de la WWE du vétéran de la NFL Rob Gronkowski

Le statut de Rob Gronkowski à la WWE a été abordé lors d’un récent épisode de SmackDown sur FOX diffusé depuis le WWE Performance Center à Orlando, en Floride. L’équipe de commentateurs de Triple H et Michael Cole a mentionné comment ses négociations d’accord sur la WWE ont été discutées sur WWE Backstage. Par la suite, le bon ami de Rob, Mojo Rawley, a informé que le vétéran de la NFL se dirigeait vers le ring de lutte professionnelle.

L’arrivée de Rob Gronkowski dans l’entreprise pourrait susciter beaucoup d’attention. Cela pourrait également profiter à la carrière de noyade de Mojo Rawley. PWInsider.com a noté que Mojo serait apparemment passé à la marque SmackDown. L’ancien membre de Hype Bro réside actuellement sur Monday Night RAW mais il sera sur SmackDown, selon la source ainsi que ses propres mots.

Il a également été rapporté plus tard via le Wrestling Observer, que Rob Gronkowski pourrait finir par disputer son premier match à la WWE SummerSlam 2020 qui se déroule au TD Garden Arena de Boston, Massachusettes en août.

Ce serait approprié alors que Gronk a passé toute sa carrière dans la NFL avec les Patriots. Pour l’instant, les spéculations sévissent sur la WWE, l’insérant dans une sorte d’angles sur SmackDown menant à une apparence de WrestleMania.

Apparemment, cela planterait des graines pour son match SummerSlam en 2020. Il n’y a pas de mise à jour disponible sur qui pourrait éventuellement devenir son adversaire, mais Mojo Rawley devrait être impliqué dans cet angle. On ne sait pas non plus si Mojo change son caractère de talon en raison de cette signature de Rob Gronkowski.

Le Hall of Famer de la WWE Lita est apparu dans l’émission de fin de soirée d’ESPN Now or Never pour parler de son nouveau projet avec Gail Kim et Christy Hemme, KAYFABE. Le nom du vétéran a discuté au cours de cette interview si la signature de la WWE, Rob Gronkowski, est bonne pour eux et si le joueur de la NFL pourrait être une star de l’évasion dans l’entreprise. En réponse, Lita a jeté des nuances positives sur ces débuts,

«J’adore voir ce petit pourcentage de personnes qui traversent parce qu’en tant qu’athlète professionnel, vous êtes tellement concentré et que vous ne pensez pas au charisme et aux choses qui deviennent un lutteur», a déclaré Lita. «Mais vous voyez Gronk et Mojo ensemble, qui a également cette personnalité plus grande que nature. Vous ne connaissez peut-être pas tous les mouvements, vous ne connaissez peut-être pas tous les tenants et aboutissants, mais il est indéniable que le charisme et cette personnalité, il a la personnalité. “

«Il a les outils bruts, le charisme, l’athlétisme. Il s’agit maintenant d’écouter et de comprendre comment faire fonctionner cela. Mais je pense qu’il a un bon coup. »

Seul le temps nous dira si Rob Gronkowski finira par avoir une carrière réussie à la WWE ou non. Compte tenu de son nom et de sa renommée générale, il ne fait aucun doute qu’il pourrait être une énorme attraction spéciale à la télévision, pour aller de l’avant. On ne sait pas si ce passage à la WWE affectera son concert FOX pour la NFL.