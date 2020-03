SPOILERS AEW Dark Results du 10 mars 2020

L’édition de la semaine prochaine de AEW Dark a été préenregistré avant et après AEW Dynamite. Il sera diffusé mardi sur la chaîne YouTube d’AEW.

Les informations suivantes sont une ventilation des SPOILERS pour ce qui sera diffusé sur cet épisode en fonction des enregistrements:

Jurassic Express (Luchasaurus et Jungle Boy) bat Kip Sabian et Peter AvalonPlus de spoilers arriveront plus tard après Dynamite. Restez à l’écoute pour des résultats mis à jour!

