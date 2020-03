Spoilers On Stone Cold Steve Austin & Edge’s WWE Raw Return

La route vers WrestleMania 36 commencera officiellement lors de l’épisode de WWE RAW la semaine prochaine, car le dernier arrêt avant la fin de l’événement le plus grand sera terminé. La Chambre d’élimination sera terminée, permettant aux scénarios de continuer directement.

Ainsi, les attentes sont élevées autour de certaines apparitions majeures et des retours sur le spectacle pour créer un impact maximal sur le public.

Comme indiqué précédemment, Stone Cold Steve Austin est prêt à apparaître sur WWE Raw sur la route de WrestleMania 36. L’apparition est prévue pour le 16 mars épisode qui a lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburgh, Pennsylvanie.

Dans une mise à jour de ce rapport, Brad Shepard a maintenant ajouté que l’ancien joueur de franchise de la WWE ferait construire tout le spectacle autour de lui.

Shepard a déclaré que Stone Cold Steve Austin était «pleinement attendu» sur WWE Raw, qui émane de deux semaines. En outre, la WWE commencera également à construire le spectacle autour de son retour,

“Mise à jour: Steve Austin devrait être là, et le spectacle devrait être autour de lui.”

Il y a quelques jours, une confirmation a été retirée du côté de la WWE pour confirmer le Texas Rattlesnake autour du spectacle phare. Il était peut-être nécessaire de créer des hypes autour de l’univers de la WWE alors que Stone Cold Steve Austin se prépare pour célébrer le jour 3:16.

En parlant de retours sur WWE Raw, le Hall of Famer Edge se présentera également pour confirmer son affrontement contre Randy Orton, en temps voulu. Une histoire très percutante se déroule dans le spectacle où Randy Orton prend les ébats du talon à un niveau absurde. La Superstar Classé R était précédemment annoncée pour revenir sur l’épisode de la semaine prochaine qui se déroule au Capital One Arena de Washington, DC.

L’apparition a d’abord été notée par le lieu hôte lui-même pour augmenter les tarifs de vente des billets. Mais tout d’un coup, les listes ont été modifiées et Edge n’était plus promu sur la carte. Mais plus tard, la WWE a confirmé le titre de champion du monde à 11 reprises pour l’épisode post-Elimination Chamber.

Un retour surprise par Edge aurait pu être assez efficace. Mais la WWE a plutôt décidé de gâcher le retour. Comme on l’a vu dans le dernier épisode de WWE Raw, la femme d’Edge, Beth Phoenix, a digéré un RKO d’Orton, ce qui suggère qu’il doit être ici pour demander le rachat.