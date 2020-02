Spoilers possibles pour la classe Hall of Fame 2020 de la WWE

WWE.com

WrestleVotes sur Twitter rapporte des rumeurs selon lesquelles la WWE ajouterait Jushin Thunder Liger et The Bella Twins au line-up du Hall Of Fame de cette année la veille de WrestleMania 36 à Tampa.

Si c’est vrai, alors les deux intronisations diviseront sûrement l’opinion parmi les fans de lutte professionnelle.

Liger est une légende japonaise qui a récemment pris sa retraite après ses matchs au Wrestle Kingdom 14 weekender de NJPW en janvier. S’il obtient le traitement Hall Of Fame, il y aura une vague de soutien en ligne de fans qui respectent grandement sa longue carrière emblématique.

Nikki et Brie Bella, quant à eux, pourraient ne pas recevoir le même soutien.

Cela pourrait être considéré comme injuste; Bellas a joué un rôle important dans la révolution des femmes de la WWE, et elles ont aidé à combler le fossé entre l’ancienne ère Diva et cette liste de stars modernes et centrées sur la lutte comme Becky Lynch, Rhea Ripley et Charlotte Flair.

Après avoir publié la nouvelle, le compte WrestleVotes a demandé aux fans de cesser de leur envoyer de la haine parce que “je ne prends pas les décisions! S’il vous plaît, arrêtez de vous plaindre!”.

Il semble que certains ne soient pas heureux à l’idée que Nikki et Brie soient intronisés dans la même classe que quelqu’un comme Liger.