Spoilers potentiels pour le SmackDown WWE de ce soir

WWE.com

Sasha Banks devrait être dans la maison pour l’épisode de ce soir de WWE SmackDown à Phoenix, Arizona.

C’est selon un nouveau rapport de Mike Johnson de PWInsider, qui note que ce sera la première fois que «The Boss» voyage même avec l’entreprise depuis des semaines. Cependant, on ne sait actuellement pas si les banques apparaîtront réellement dans un rôle télévisé.

Sasha a lutté pour la dernière fois le 3 janvier, quand elle et Bayley ont laissé tomber un match à trois contre Dana Brooke et Lacey Evans, avec Alexa Bliss et Nikki Cross également impliqués. Elle a figuré à la télévision depuis lors, mais pas dans un rôle actif dans le ring.

L’absence de Banks est due à deux choses: une blessure à la cheville (bien que cela ait été supposé fonctionner) et le tournage de la deuxième saison de The Mandalorian, sur laquelle Sasha devrait jouer une sorte de rôle. La WWE n’a pas fourni de confirmation officielle de son apparition à SmackDown, ni précisé si elle était ou non prête à participer.

Le SmackDown de cette semaine devrait également présenter une promo Goldberg mettant en vedette son prochain match avec Bray Wyatt, Carmella et Naomi dans un éliminateur du Championnat féminin, ainsi que les Bella Twins de retour pour Un moment de bonheur.