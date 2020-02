Spoilers potentiels pour le WWE Raw de ce soir

WWE.com

Le MVP et le Big Show devraient être dans les coulisses de l’épisode de WWE Raw de ce soir, a révélé un nouveau rapport de PWInsider.

Il n’y a actuellement aucun mot sur la façon dont l’un ou l’autre pourrait être impliqué dans l’épisode. Pour Big Show, il pourrait simplement s’agir de rendre visite à des amis dans les coulisses, tandis que MVP pourrait simplement se lancer dans son nouveau rôle de producteur de la WWE, après avoir confirmé sa nomination lors d’une récente apparition sur le podcast Haller Fame de Booker T.

Quoi qu’il en soit, le fait que les deux aient été impliqués dans des histoires télévisées devrait faire monter le moulin à rumeurs. De retour dans le Royal Rumble avant de combattre Rey Mysterio la nuit suivante à Raw, MVP a ramené son ancien talk-show VIP Lounge la semaine dernière, seulement pour être battu par Drew McIntyre après avoir tenté de convaincre le vainqueur de Rumble de le recruter comme manager.

Big Show, quant à lui, a récemment été impliqué dans le scénario de Kevin Owens / Samoa Joe contre Seth Rollins et de sa bande de salauds, bien que ses apparitions auraient été une affaire unique.

La WWE a déjà confirmé Matt Hardy contre Randy Orton dans un concours No Holds Barred, Rusev et Humberto Carrillo contre Bobby Lashley et Angel Garza, et une promo Rollins pour Raw.