Statut de Mandy Rose et Sonya Deville après Wrestlemania 36

L’un des matchs les plus divertissants de Wrestlemania 36 night II semblait être celui entre Otis et Dolph Ziggler. Le concours de singles autrement ordinaire a été médiatisé sous l’angle romantique en cours entre Otis et Mandy Rose. Il a été témoin d’une torsion où Mandy a appris la trahison de Sonya Deville lors de l’épisode de Smackdown de cette semaine.

Drew McIntyre et Charlotte Flair deviennent de nouveaux champions à la WWE Wrestlemania

Vous regardez ça, @WWE_MandyRose? #WrestleMania pic.twitter.com/66ubefOHqz

– WWE Network (@WWENetwork) 6 avril 2020

À Wrestlemania, Otis a finalement pu obtenir sa fille à la fin du match alors qu’ils concluraient l’accord avec un baiser sur les lèvres. La deuxième nuit de WrestleMania a vu Otis battre Dolph Ziggler dans le match prévu. Ziggler avait Sonya Deville dans son coin. Mais Mandy Rose a fini par interférer à la fin lorsque Deville essayait de distraire Otis.

MEILLEUR. #WRESTLEMANIA MOMENT. DÉJÀ. 💋 @ otiswwe @WWE_MandyRose pic.twitter.com/zqxQpwi22a

– WWE (@WWE) 6 avril 2020

Résultats de la WWE Wrestlemania 36 Night II: 5 avril 2020

Mandy Rose a frappé Ziggler d’un coup bas, aidant Otis à se connecter avec la Caterpillar et à remporter la victoire. Elle a ensuite célébré avec Otis après le match et l’a embrassé. Cela semblait être peut-être le plus grand moment de Wrestlemania 36 par de nombreuses superstars et fans. Ils ont réagi de tout cœur sur Twitter après que ces deux-là aient partagé les moments chaleureux du ring.

Les deux ont également été vus partager des moments émotionnels dans les coulisses une fois le match de Wrestlemania terminé. Kayla Braxton a discuté avec Otis et Mandy Rose et a félicité Otis pour avoir remporté son premier match à la plus grande scène de tous. Otis a réagi avec les mots suivants,

“Ma pêche, ma magnifique pêche”, a déclaré Otis à propos de Rose. Il a continué et a trébuché sur ses mots. “Je suis tellement plein d’émotions en ce moment, je veux juste exploser. Mais en ce moment, c’est comme si nous avions fait les choses, et nous avons dû “Ham n Slam” Dolph, le jeter et lui donner le coude, toute la charge surdimensionnée, bébé. “

Kayla a ensuite demandé à Mandy Rose si c’était la fin de l’équipe d’étiquettes Fire & Desire avec Sonya Deville, comme elle l’a déclaré,

“Vous savez quoi, je pense que mes actions parlent plus fort et à ce stade, Sonya a obtenu ce qu’elle méritait.” Rose a ensuite suggéré qu’elle et Otis devront obtenir des steaks pour célébrer.

Mandy Rose et Sonya Deville ont fait leurs débuts en tant qu’équipe d’étiquette sur la liste principale sous les ailes de l’ancien champion des Divas Paige en 2017. Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs ont laissé entendre que le duo irait dans des directions différentes. Les responsables de la WWE ont finalement débranché Wrestlemania, ce qui a également rendu les fans heureux en voyant le couple, Otis et Mandy Rose, ensemble.