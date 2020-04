Stephanie McMahon scolarise ses enfants à domicile (Photo), News on Al Snow, DDP, More

Stephanie McMahon a posté la photo suivante sur son compte Instagram, se montrant scolarisée à domicile de ses filles en raison de la pandémie de coronavirus:

1ère semaine d’école à domicile presque sous nos ceintures! C’est vraiment une période sans précédent dans notre monde. C’est effrayant et incertain, mais nous ne pouvons pas laisser la peur nous arrêter. Ce temps passera, nous ne savons tout simplement pas quand. Une chose qui m’aide est de me concentrer sur ce dont je suis reconnaissant. Et je suis incroyablement reconnaissant pour tout ce temps avec ma famille. Ma plus jeune a roulé à vélo sans roues d’entraînement cette semaine, j’ai dîné avec mes enfants tous les soirs et je deviens un peu un spécialiste des technologies de l’information 😉. Sortir, faire de l’exercice et jouer avec mes chiens aide ma santé mentale et FaceTime, Zoom et Google Hangouts m’aident à me sentir connecté à mes collègues, amis et proches. Merci à tous les premiers intervenants, aux travailleurs de la santé et à tous les intervenants de première ligne qui ont aidé à lutter contre cette pandémie. Restez en sécurité, en bonne santé, sain d’esprit et connecté. Et pour prolonger un long post, je voudrais signer avec un poème qu’un ami cher a partagé avec moi: «Et les gens sont restés à la maison. Ils lisaient des livres, écoutaient, se reposaient, faisaient de l’exercice, faisaient de l’art, jouaient à des jeux, apprenaient de nouvelles façons d’être et étaient encore. Et écouté plus attentivement. Certains méditaient, certains priaient, certains dansaient. Certains ont rencontré leurs ombres. Et les gens ont commencé à penser différemment. Et le peuple a guéri. Et, en l’absence de personnes vivant de manière ignorante, dangereuse, insensée et sans cœur, la terre a commencé à guérir. Et lorsque le danger est passé, et que les gens se sont à nouveau réunis, ils ont pleuré leurs pertes et ont fait de nouveaux choix, rêvé de nouvelles images et créé de nouvelles façons de vivre et de guérir la terre pleinement, comme ils avaient été guéris. » -Kitty O’Meara #WeAreAllInThisTogether #WeGotThis

Diamond Dallas Page a tweeté ce qui suit, notant qu’il animera demain la première de son documentaire DDPY Rebuild. Il aura lieu à 15h00 HNE sur la page Facebook de DDPY:

Hé les gars, vous êtes invités à notre première du film DDPY – Nous pouvons vous reconstruire! Vendredi à 15 h HE sur notre page Facebook DDPY. https://t.co/GOyOkM4Aex #DDP #DDPY #FitnessGoals pic.twitter.com/9bOyfj7DND

Al Snow a tweeté ce qui suit:

Salut tout le monde je vous demande une grande faveur, @ovwrestling passe National ce vendredi soir 3 avril sur le @ytanetwork. Pouvez-vous retweeter ce tweet pour aider à faire passer le mot autant que possible? Merci d’avance pour votre aide. Al Snow pic.twitter.com/T2URdPN3Ps

