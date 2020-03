Steve Austin et Bret Hart se souviennent de leur plan pour enfreindre la règle du “pas de sang” de la WWE lors des “séances de crâne cassé” (Vidéo)

Dans le cadre de la célébration de «3:16 Day», le nouveau podcast vidéo de «Stone Cold» de Steve Austin «The Broken Skull Sessions» – avec l’invité spécial Bret «The Hitman» Hart – sera présenté ce soir sur le WWE Network immédiatement après Monday Night Raw. .

Au cours de la conversation, les deux se remémorent leur confrontation légendaire «Match de soumission» où leur «double tour» sans faille a été exécuté.

Le match, qui mettait en vedette la légende de l’UFC et l’éventuelle superstar de la WWE “L’homme le plus dangereux du monde” Ken Shamrock en tant qu’arbitre invité spécial, s’est conclu avec l’image emblématique de “The Texas Rattlesnake” couverte de sang alors qu’il s’évanouit plutôt que de se retirer de ” Le tireur d’élite »verrouillé à partir de« The Hitman ».

Alors qu’ils réfléchissent à leur affrontement mémorable, Austin et Hart parcourent le match étape par étape, décrivant l’impact de plusieurs des grosses bosses qu’ils ont prises, des points hauts qu’ils ont retirés, ainsi que de briser une grande partie de la psychologie qu’ils ont destiné à être utilisé et à retirer.

“The Bionic Redneck” a même révélé une conversation dans les coulisses où ils ont imaginé secrètement un plan pour briser délibérément la politique “No Blood” de la WWE, où Hart a même proposé de faire le travail de lame sur Austin qui se traduirait par le célèbre image d’Austin hurlant de douleur avec son visage un masque cramoisi alors qu’il est enfermé dans le “Sharpshooter” de Hart.

Découvrez un clip exclusif de la nouvelle spéciale, qui présente Austin rappelant que lui et Hart ont conçu un plan en coulisses pour briser secrètement la politique “No Blood” que la WWE avait pour leurs matchs à l’époque, ci-dessous.