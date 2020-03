Steve Austin prêt pour l’épisode 3/16 de WWE Raw

WWE.com

‘Stone Cold’ Steve Austin devrait apparaître dans l’épisode du 16 mars de WWE Monday Night Raw, a confirmé la promotion.

Ce sera un épisode spécial de Raw # 316Day, parce que, vous savez … 16 mars 3/16, Steve Austin. Bien.

Un petit morceau de marketing intelligent qui dépassera sûrement les chiffres de Raw pour la nuit, étant donné la popularité durable de “ Stone Cold ” à la WWE. Peut-être qu’il sera utilisé pour aider à construire l’un des programmes WrestleMania 36 de l’entreprise. La promotion ne sera que dans quelques semaines à partir du 5 avril, et le frottement Austin pourrait vraiment aider un scénario ou deux à surmonter le sommet.

Le résumé de WWE.com déclare ce qui suit: –

“L’univers de la WWE sera en mesure de reconnaître la grandeur de The Texas Rattlesnake avec du contenu, de nouvelles marchandises et bien plus tout au long du # 316Day. WWE Network diffusera un marathon de la programmation” Stone Cold “de Steve Austin, y compris un tout nouvel épisode de” Steve Austin’s Broken Skull Sessions “avec une interview en profondeur avec le WWE Hall of Famer Bret Hart. # 316Day proposera également la sortie de produits exclusifs Austin 3:16 sera également disponible sur WWE Shop.com, un Topps spécial Austin 3:16 ensemble de cartes numériques et contenu personnalisé sur les plates-formes de médias mondiaux et sociaux de la WWE célébrant la carrière légendaire d’Austin. “

‘Stone Cold’ a tweeté la nuit dernière: –