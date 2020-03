Steve Austin, The Undertaker et Edge s’apprêtent à apparaître dans l’émission Empty Arena RAW de lundi

Le WWE Hall of Famer Edge a tweeté ce qui suit, révélant qu’il apparaîtra dans l’édition arène vide de RAW cette semaine du WWE Performance Center. Il a dit,

«Ramassez le camion dans le vent. @PearlJam a démarré. Ici, je viens #RAW. “

Le RAW de lundi sera diffusé en direct du WWE Performance Center à Orlando, en Floride. L’émission ne contiendra aucun public en raison de la pandémie de coronavirus. Le personnel sera également limité.

Le Temple de la renommée de la WWE Steve Austin et The Undertaker sont également annoncés pour le RAW de lundi. The Undertaker et AJ Styles sont censés avoir signé un contrat pour WrestleMania 36.

– Adam (Edge) Copeland (@EdgeRatedR) 15 mars 2020