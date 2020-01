STING va faire le retour de WWE Royal Rumble 2020 pour le match en Arabie Saoudite?

WWE.com

Selon PWInsider, Wrestling Legend Sting revient à la WWE pour configurer un angle majeur pour le paiement à la vue en février en Arabie saoudite.

On ne sait pas encore exactement dans quelle capacité Sting reviendrait, mais il aurait pu faire une apparition dès le spectacle WWE Royal Rumble 2020 de Houston ce soir.

Bien que cela ne soit pas confirmé, la source de PWInsider note que Sting POURRAIT revenir pour un match en simple au pay-per-view d’Arabie saoudite, suivant les traces de Shawn Michaels qui a également fait un retour dans le ring improbable après des années de retraite pour une grosse rémunération -journée. Le site Web note également que son retour ne devrait pas mettre en place le match de rêve ultime contre The Undertaker.

Le WWE Hall of Famer Sting n’a pas lutté depuis près de quatre ans et demi, lors de la dernière compétition à WWE Night Of Champions 2015 dans le match principal du titre mondial contre Seth Rollins. Cette nuit-là, Sting a subi une blessure au cou d’un point de Powerbomb sur le tendeur qui a mis fin à sa carrière de lutteur de 30 ans.

Sting est apparu pour la dernière fois sur WWE TV le 25 février 2019, juste un mois avant son 60e anniversaire lors de la célébration du 70e anniversaire de Ric Flair. Il est intéressant de noter que Ric Flair serait dans les coulisses du WWE Royal Rumble 2020 de ce soir et pourrait peut-être être impliqué dans le retour de Sting.