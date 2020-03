Stone Cold Steve Austin revient à la WWE Raw le “ Jour 316 ”

WWE.com

Le froid de Steve Austin, le Temple de la renommée de la WWE, devrait apparaître dans l’épisode Monday Night Raw du 16 mars afin de lever une bière avec l’Univers de la WWE pour la journée # 316.

Le “ serpent à sonnettes ” et la WWE ont annoncé sur Twitter que la légende vivante reviendrait à la marque rouge pour la première fois depuis que “ Stone Cold ” avait assommé AJ Styles dans l’oubli au Madison Square Garden en septembre 2019.

La WWE a publié:

«Stone Cold» Steve Austin a appuyé sur «tweet» et le verre s’est brisé.

L’ancien champion de la WWE a révélé qu’il apparaîtra dans l’épisode de Raw du 16 mars, une occasion qui a été officiellement annoncée # 316Day. De plus, le # 316Day, WWE Network diffusera un marathon de la programmation “Stone Cold” de Steve Austin, y compris un tout nouvel épisode de “Steve Austin’s Broken Skull Sessions” avec une interview en profondeur avec le WWE Hall of Famer Bret Hart.

# 316Day proposera également la sortie de produits exclusifs Austin 3:16 sera également disponible sur WWE Shop.com, un jeu de cartes numériques Topps Austin 3:16 spécial et du contenu personnalisé sur les plateformes mondiales et les médias sociaux de la WWE célébrant la carrière légendaire d’Austin.

Le Texas Rattlesnake n’a pas encore indiqué ce qu’il fera à son retour, bien que vraisemblablement, Stunners sera en magasin, les trous de boue seront piétinés et Hells sera Yeah’d. Préparez-vous en conséquence et retrouvez l’édition spéciale # 316Day de Raw sur USA Network à 8/7 C le 16 mars.

Avec la route vers WrestleMania bien entamée, verrons-nous Austin chausse-pied dans un programme ou même affronter la «Beast Incarnate»? Il est probablement plus probable qu’il étourdisse un autre goober au premier rang, mais ce serait suffisant pour faire éclater n’importe quelle foule exubérante.

L’événement de cette nuit aura lieu à la PPG Paints Arena de Pittsburgh, en Pennsylvanie, donc si vous n’avez pas déjà de billet, Austin 3:16 dit que vous pouvez aussi bien en prendre un parce que c’est ‘Stone Cold’ Steve Austin, non?!