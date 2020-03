Stu Staks prend sa retraite en tant qu’éditeur de Pro Wrestling Illustrated

Après plus de 40 ans de travail, Stu Staks a annoncé qu’il quittait ses fonctions d’éditeur et d’éditeur et qu’il se retirait du magazine Pro Wrestling Illustrated.

Staks a annoncé la nouvelle via le fil Twitter officiel de PWI mardi après-midi.

“C’est avec un large éventail d’émotions que j’annonce que je vais prendre ma retraite et démissionner en tant que rédacteur et éditeur de Pro Wrestling Illustrated le 5 juin”, a écrit Staks mardi. “J’ai consacré les deux tiers de ma vie à ce magazine et à ses publications sœurs et, croyez-moi, ce n’est pas facile de s’en aller.”

Les commentaires proviennent d’une longue déclaration publiée par le vétéran de 40 ans de l’un des magazines de lutte professionnelle les plus aimés de tous les temps, qui présente chaque année le numéro spécial PWI Top 500 List of Wrestlers.

Il a été annoncé que Staks sera remplacé par Kevin McElvaney.

Découvrez l’intégralité de la déclaration multi-tweets de l’éditeur et éditeur de 40 ans du magazine Pro Wrestling Illustrated, Stu Staks, ci-dessous.

C’est avec un large éventail d’émotions que j’annonce que je prendrai ma retraite et démissionnerai en tant qu’éditeur et éditeur de Pro Wrestling Illustrated le 5 juin. J’ai consacré les deux tiers de ma vie à ce magazine et à ses publications sœurs et, croyez-moi , ce n’est pas facile de s’éloigner.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

J’ai exprimé ma gratitude à notre propriétaire d’origine, Stanley Weston, dans le passé. C’était un homme merveilleux et généreux qui aimait à la fois la lutte et la boxe – ainsi que le merveilleux personnel qu’il avait réuni et quasiment laissé seul pour faire son truc.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

Mais je tiens également à remercier notre propriétaire actuel, Nick Karabots, et le PDG de Kappa Des McNulty, dont la vision a permis à PWI de prospérer à une époque qui s’est avérée de plus en plus difficile pour les publications imprimées.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

Je tiens également à remercier les nombreux, nombreux collègues que j’ai vus aller et venir, dont chacun s’est avéré crucial pour ma croissance professionnelle et personnelle. Surtout, je tiens à remercier les lecteurs qui ont soutenu PWI pendant tout ou partie des 40 dernières années.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

Je suis extrêmement confiant que nous prospérerons sous la direction de notre nouveau rédacteur en chef, Kevin McElvaney, qui a contribué à la dernière décennie.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

Depuis peu de temps qu’il est ici à temps plein, il est clair de voir qu’il aime ce magazine et l’industrie dans son ensemble.

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

Il est un peu plus jeune que moi (qui ne l’est pas?) Et il a une tonne d’idées sur la façon de moderniser notre approche, en particulier dans le domaine des médias sociaux…

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020

… Tout en conservant les traditions PWI qui sont si importantes pour vous, nos lecteurs. À partir du 6 juin, je rejoindrai vos rangs.

-Stu Saks

– PWI (@OfficialPWI) 10 mars 2020