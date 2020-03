Suge D révèle des précautions de santé lors des enregistrements AEW, Tony Khan

Le lutteur indépendant Suge D était un invité de WrestlingINC Daily, alors qu’ils parlaient des précautions de santé dans AEW. Suge D a lutté dans un match pour AEW Dark récemment.

«Il y avait un médecin à vue et des tests ont été effectués pour s’assurer que vous étiez prêt à partir et que vous ne portiez pas de fièvre. Il y avait une zone séparée du vestiaire avant même d’y entrer. Il a fallu un peu de temps car ils devaient faire des gens un par un avant d’entrer. Mais je me sentais à l’aise car avec le virus, vous ne voyez peut-être pas tout de suite des signes, donc c’est bien qu’ils prennent la précaution et prennent soin. Tout le monde faisait de la distance sociale, le cas échéant. Nous étions dans un bon environnement extérieur et la restauration s’assurait que tout était emballé pour que vous puissiez prendre les choses individuellement. Le vestiaire avait du désinfectant et des lingettes et bien sûr, nous sommes dans une arène de football, donc vous avez accès à des douches et à toutes ces bonnes choses. “

Suge D a également partagé ses réflexions sur Tony Khan.

“Pour un gars qui vaut ce genre d’argent – vous avez des gars qui ne verront jamais le montant d’argent qu’il a et ils agissent au-dessus de vous comme si vous n’étiez rien. Il est agréable et dit bonjour à tout le monde. Il prend le temps de parler et il a pris le temps après le match pour me dire ce qu’il en pensait. Des petits trucs comme ça vont très loin. On ne saurait jamais qu’il vaut ce qu’il vaut, mais c’est une personne formidable. »