Sunil Singh de la WWE déchaîné sur la représentation de la communauté indienne

Samir et Sunil Singh représentent fièrement la culture indienne sur WWE TV. Avant de faire ses débuts sur la liste principale, ils s’appelaient Bollywood Boyz, un gadget innové pour présenter le divertissement cinématographique du sous-continent. Plus tard, ils se sont transformés en frères Singh pour faire savoir qu’ils appartiennent à la communauté sikh du Punjabi.

Alors qu’ils continuent de mettre en valeur leur culture, que ce soit à la télévision ou dans les médias sociaux, certaines personnes trouvent toujours des différends sur la façon dont ils auraient dû agir. Dans un de ces cas, une personne a tiré sur Sunil Singh au sujet de sa passion pour sa religion concernée. Mais l’ancien champion 24/7 a riposté de la bonne manière.

C’est une belle vue de voir mon fils porter une «Kara» en or.

Dans le sikhisme, un Kara est un symbole d’attachement et d’engagement incassable envers Dieu.

Il a la forme d’un cercle qui n’a ni commencement ni fin, comme la nature éternelle de Dieu. ❤️🙏🏽 #Sikh pic.twitter.com/TzCwMjLOtf

Sunil Singh et son épouse ont célébré la naissance de leur fils Gurveer Singh Sihra le 13 décembre. La moitié des Singh Brothers a alors voulu partager quelque chose de très spécial. Il a posté une photo du petit bébé avec un Kara autour du poignet. Il a également expliqué combien ce symbole de Kara signifie pour sa culture. Voici sa déclaration ci-dessous,

“Des gens comme nous?”

En dehors de «l’industrie du divertissement», «les gens comme nous» sont fiers de représenter notre culture / religion à travers le monde. Nous en avons tellement d’amour.

Nos parents ont immigré de l’Inde au Canada et leurs fils vivent le rêve en Amérique.

Nous gagnons.

Asseyez-vous. https://t.co/LsnpZfN9l6

Un fan s’est offensé et a critiqué Sunil Singh en le blâmant en disant que des gens comme lui prétendaient être de vrais adorateurs de leur culture mais ils se coupaient les cheveux pour servir dans le divertissement. Ils ont également quitté l’Inde pour leur propre carrière, ce qui n’est pas une bonne chose non plus. Sunil Singh l’a noté et a décidé de dissiper les frustrations du fan avec les commentaires suivants,

Cette réponse honnête devrait enseigner à certains fans comment se comporter sur les réseaux sociaux et gérer leur propre entreprise. Ils ne devraient pas réagir à la façon dont une superstar se présenterait à la télévision ou dans la vie réelle. Les opinions négatives ou les trolls inutiles de la CBI ne sont pas du tout une bonne chose. Il doit être arrêté au plus tôt. Sunil Singh l’a défendue d’une manière formidable qui doit être suivie par des superstars qui ont leur propre façon de représenter leurs cultures.