Superstars absentes de la carte WWE Super ShowDown 2020

Avec Super ShowDown 2020 à venir ce jeudi après-midi, le spectacle de retour à la maison de Monday Night Raw, à tout le moins, nous a donné une indication de quel talent est réservé pour le pay-per-view et qui n’est pas actuellement prévu. Bien sûr, la carte est toujours sujette à changement et la WWE peut finir par apporter des modifications à cette programmation, mais pour le moment, les hommes et les femmes de cette répartition ne sont actuellement pas annoncés comme faisant partie de cet événement.

Dans certains cas, cela peut être justifié, ou même un plan déterminé pour créer une surprise. Dans d’autres cas, cela peut être ridicule. C’est à vous de décider pendant que nous examinons quelles superstars ne sont pas promues pour ce spectacle.

De la division des hommes bruts

– Akira Tozawa: Depuis son arrivée sur la liste Raw, Tozawa n’a été utilisé que comme talent d’amélioration. S’il y avait une correspondance de type «plus grande bataille royale» sur la carte, il serait potentiellement impliqué. En dehors de cela, il est la première entrée dans notre règle typique de jobber ici où toutes les futures personnes dans le même bateau seront simplement désignées comme «statut de jobber» pour expliquer leur absence.

– Aleister Black: L’Arabie saoudite n’aime pas les tatouages ​​à thème plus religieux de Black. Je n’invente même pas ça.

– Les auteurs de la douleur (Akam & Rezar): AOP accompagnera-t-il Seth Rollins et Murphy sur le ring et peut-être interférer? Cela ne me surprendrait pas. Mais, même si cela se produit, cela n’a toujours pas été annoncé, alors ils comptent toujours ici.

– Gros spectacle: Le plus grand athlète du monde n’est pas un vrai membre de l’alignement en tournée. Il a dit qu’il allait venir ici et là, mais ce n’est pas un habitué.

– Cédric Alexander: Malheureusement, les efforts d’Alexander sur Raw se sont taris il y a des semaines et des semaines. Désormais, il ne lutte que sur le Main Event ou est inséré dans des zones d’amélioration aléatoires.

– Curt Hawkins et Zack Ryder: Statut Jobber. Désolé les gars.

– Drew McIntyre: C’est étrange pour moi qu’ils n’aient pas réservé de match pour McIntyre. Lui donner quelqu’un à battre ne changerait probablement rien pour WrestleMania, mais cela n’aurait pas fait de mal de lui faire gagner rapidement même Shelton Benjamin ou quelque chose comme ça.

– EC3: Après les blessures à la commotion cérébrale de l’EC3, nous ne l’avons pas vu ces derniers mois. À ce stade, je ne serais pas surpris si nous ne le revoyions plus jamais à la WWE.

– Edge / Randy Orton: Cette querelle doit encore se jouer au cours du mois prochain. Edge n’a pas besoin de faire quoi que ce soit, et Orton ne devrait pas se préoccuper d’autre chose. Autrement dit, à moins que la WWE ne veuille réserver Jeff Hardy contre Orton pour puiser dans le désir saoudien de stars plus âgées.

– Eric Young: Statut Jobber.

– Humberto Carrillo / Rey Mysterio: Ces gars sont impliqués dans toute cette situation Andrade et Angel Garza. Franchement, je suis surpris que la WWE n’ait pas réservé de match par équipe entre eux, plutôt que pour Andrade d’être dans le match gantelet.

– Kevin Owens: Par loyauté envers Sami Zayn, il semble, ainsi que peut-être pour d’autres raisons, que KO n’apparaît pas dans ces émissions.

– Mojo Rawley: Statut Jobber.

– Pas question Jose: Statut Jobber.

– L’O.C. (Karl Anderson et Luke Gallows): Cela ne me choquerait pas si Gallows et Anderson sortaient pour aider AJ Styles à remporter le match du gantelet du trophée Tuwaiq.

– Riddick Moss: Il y a certainement une chance que le championnat 24/7 ait quelque chose à voir avec cette carte, même dans un segment de spot bumper en backstage. Dans ce scénario, Moss serait lié à cela. Cependant, ce n’est en aucun cas une nécessité car c’est une faible priorité.

– Samoa Joe: Joe a récemment subi deux commotions cérébrales. Il est logique pour lui d’être hors du mix pour cet événement.

– Shelton Benjamin: Statut Jobber, malheureusement.

– Titus O’Neil: Ces jours-ci, O’Neil apparaît de temps en temps, mais n’est pas très actif dans aucune capacité sur le ring.

– Les Viking Raiders (Erik & Ivar): Comme The Street Profits obtient l’opportunité de titre, il n’y a pas grand-chose à faire pour les Viking Raiders. Ils sont probablement en retard jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau dans la course au titre à WrestleMania.

De la division masculine de SmackDown

– Apollo Crews / Sheamus / Shorty G: Sheamus a détruit Apollo et Gable pendant quelques semaines. Ils veulent toujours y aller, mais ils échouent toujours. Ce n’est plus un scénario qui mérite d’être joué, en particulier sur un pay-per-view.

– L’équipe B (Bo Dallas & Curtis Axel): Statut Jobber.

– Braun Strowman / Cesaro / Elias / Sami Zayn / Shinsuke Nakamura: Les antécédents syriens de Zayn l’ont placé dans un endroit où il n’est pas invité aux événements en Arabie saoudite. La politique, que pouvez-vous dire? Mais cela ne devrait pas empêcher la WWE de réserver quelque chose comme Strowman contre Nakamura pour le titre intercontinental, comme ils l’ont déjà fait The Monster Among Men et Elias contre Cesaro et Nakamura auparavant. Je suppose qu’ils ont juste décidé de le faire sur SmackDown et de garder ces gars en dehors de l’Arabie saoudite afin que l’émission de télévision de la nuit prochaine puisse avoir un talent fiable toujours dans le pays si quelque chose se passe mal.

– Les Colons (Epico Colon & Primo Colon): Ces deux-là n’ont rien fait à la WWE en un an. Cela m’étonne que la WWE ne les ait pas libérés.

– Daniel Bryan: Bryan a exprimé son malaise avec les spectacles d’Arabie saoudite dans le passé. Je ne suis pas du tout surpris qu’il ne participe pas à cela.

– Dolph Ziggler et Robert Roode: À moins que l’un de ces gars ait un problème avec le soutien des spectacles saoudiens, je m’attends à ce qu’ils apparaissent dans le match de la cage en acier pour aider le roi Corbin.

– Drew Gulak: Statut Jobber… .et ça me fait mal de le dire.

– The Hardy Boyz (Jeff Hardy et Matt Hardy): Matt Hardy s’est présenté récemment à Raw, mais Jeff Hardy est toujours aux prises avec sa blessure et ses problèmes juridiques.

– Heath Slater: Statut Jobber.

– Machinerie lourde (Otis Dozovic & Tucker Knight): Otis avait le cœur brisé par Mandy Rose et Tucker cherchant son garçon. À part un match contre Dolph Ziggler, que se passerait-il d’autre? Et, soyons honnêtes, ce n’est pas l’environnement pour que ce type de querelle soit mis en lumière, par opposition à SmackDown ou à Elimination Chamber.

– Jinder Mahal: Mahal a subi une rupture du tendon rotulien lors d’un match contre Ali le 15 juin et sera absent plusieurs mois.

– Lars Sullivan: Le Freak sera hors service jusqu’en 2020 en raison d’une blessure au genou.

– La Lucha House Party (Gran Metalik, Kalisto et Lince Dorado): Statut Jobber.