Superstars absentes de la WWE WrestleMania 36 Card

Avec WrestleMania 36 à venir ce samedi et dimanche soir, pré-enregistré et dans le chaos total, tout est en suspens quant à ce qui se passe.

Normalement, à ce stade, les Superstars manquantes de la série Card sont assez simples, en particulier pour quelque chose comme WrestleMania. Cette année, c’est différent de tout ce que nous aurions pu prévoir il y a des mois.

S’il y avait un moment où une pièce comme celle-ci devait briller, c’est maintenant. Cependant, cela a été le plus aléatoire, fou, jouant avec la situation inconnue de tous les pay-per-view, semble-t-il.

Pourtant, bien que cette carte soit toujours sujette à changement et que la situation des règnes romains prouve à elle seule à quel point les choses peuvent être flexibles, nous avons au moins une idée de qui est actuellement prévu et qui ne l’est pas. La WWE a peut-être apporté des modifications dont nous ne sommes pas informés, ne serait-ce que par surprise. Mais pour le moment, les hommes et les femmes de cette ventilation ne sont actuellement pas annoncés comme faisant partie de cet événement.

Dans certains cas, cela peut être justifié, voire un plan déterminé. Dans d’autres cas, cela peut être ridicule. Cette année, nous avons également beaucoup de gens qui auraient pu participer si cela avait pu se dérouler au stade Raymond James comme prévu, mais pas pour des raisons de sécurité.

Voyons quelles superstars ne sont pas promues pour ce spectacle.

De la division des hommes bruts

– Akira Tozawa: Tozawa est la première personne sur cette liste à se qualifier pour la note #JobberStatus. Cela signifie essentiellement “malgré le talent de cette superstar, ils n’ont pas été concentrés sur et auraient probablement été dans l’un des matchs de la bataille royale si ceux-ci auraient pu avoir lieu cette année.”

– Andrade: Il a subi une blessure aux côtes lundi soir à Raw qui l’a retiré de ce match. Il est remplacé par Austin Theory.

– Les auteurs de la douleur (Akam & Rezar): Rezar est blessé et comme il s’agit d’un accord groupé, Akam ne sert à rien.

– Cédric Alexander: #JobberStatus

– Curt Hawkins et Zack Ryder: #JobberStatus

– EC3: EC3 est hors de combat depuis plusieurs mois avec une commotion cérébrale, sans calendrier de son retour, surtout pas dans cet environnement.

– Eric Young: #JobberStatus

– Erick Rowan: #JobberStatus

– Humberto Carrillo: #JobberStatus, bien qu’il aurait pu être dans un match pour le titre aux États-Unis si cela avait eu lieu.

– Murphy: Soi-disant, Murphy est malade et / ou en quarantaine.

– Pas question Jose: #JobberStatus

– Rey Mysterio: Soi-disant, Mysterio est en quarantaine.

– Ricochet: # JobberStatus… aussi douloureux que cela soit.

– Riddick Moss / R-Truth: Ils ont peut-être encore filmé quelque chose qui tournait le championnat 24/7 entre ces deux-là, mais c’est complètement inconnu. Dans cet esprit, ils ne sont pas officiellement annoncés, ils comptent donc pour cette liste.

– Rusev: Rusev a choisi le bon moment pour entamer des négociations contractuelles, non? Il a quitté la télévision pendant un certain temps et comme il n’y a aucune idée du moment où la télévision reviendra, il est juste resté à la maison avant même que la réglementation COVID-19 n’entre en vigueur.

– Samoa Joe: Joe est hors de combat avec deux blessures consécutives et une suspension.

– Shelton Benjamin: #JobberStatus

– Titus O’Neil: Ces jours-ci, O’Neil apparaît de temps en temps, mais n’est pas très actif dans aucune capacité sur le ring. #JobberStatus

– Les Viking Raiders (Erik & Ivar): Je suppose que si WrestleMania aurait pu descendre comme la WWE l’aurait souhaité il y a quelques mois, ces deux-là auraient combattu AOP et The Street Profits dans un match à triple menace pour le Raw Tag Team Championship.

De la division des femmes brutes

– Les IIconics (Billie Kay & Peyton Royce): La WWE les a négligés pendant des mois. Il y a quelque temps, des rumeurs ont circulé selon lesquelles ils seraient reconditionnés, mais ils ne sont toujours impliqués dans rien et rien n’a été taquiné.

– Lana: En supposant que le match de Bobby Lashley continue, elle peut ou non être dans son coin.

– Liv Morgan / Ruby Riott / Sarah Logan: Je suis convaincue que ces trois auraient été un point focal principal du WrestleMania Women’s Battle Royal.

– Natalya: Aurait-elle fait équipe avec Beth Phoenix pour combattre The Kabuki Warriors? Nous ne le saurons peut-être jamais.

– Nia Jax: Jax est hors de combat depuis plusieurs mois avec des blessures. Elle pourrait revenir bientôt ou la WWE pourrait attendre un moment.

De la division masculine de SmackDown

– Apollo Crews: #JobberStatus

– L’équipe B (Bo Dallas & Curtis Axel): #JobberStatus

– Cesaro, Drew Gulak et Shinsuke Nakamura: Ces trois pourraient accompagner Sami Zayn et Daniel Bryan au bord du ring pour le match du championnat intercontinental ou la WWE aurait pu les empêcher de ne pas avoir autant de monde sur le plateau.

– Les Colons (Epico Colon & Primo Colon): Ces deux-là n’ont rien fait à la WWE depuis plus d’un an.

– Heath Slater: #JobberStatus

– Jeff Hardy: Matt Hardy s’est présenté récemment à Raw, mais Jeff Hardy est toujours aux prises avec sa blessure et ses problèmes juridiques.

– Jinder Mahal: Mahal a subi une rupture du tendon rotulien lors d’un match contre Ali le 15 juin et sera absent plusieurs mois.

– Lars Sullivan: Le Freak sera hors service jusqu’en 2020 en raison d’une blessure au genou.

– La Lucha House Party (Gran Metalik, Kalisto et Lince Dorado): #JobberStatus

– The Miz (et The New Day et l’un des Usos?): Soi-disant, The Miz est malade et a été renvoyé chez lui. Il a été rapporté que cela pourrait être tout le monde sauf la lutte The Miz ou toute combinaison de choses, y compris juste UN des Usos contre John Morrison. Nous ne savons tout simplement pas pour le moment et nous devrons attendre SmackDown.

– Mustafa Ali: #JobberStatus, peu importe ce que ces graphiques glitchy indiquent. Peut-être aurait-il gagné la bataille royale d’André le Géant si cela avait eu lieu.

– Le renouveau (Dash Wilder & Scott Dawson): Ces deux-là quittent la WWE. Il n’est pas nécessaire d’essayer de les mettre sur la carte.

– Robert Roode: Il est coincé au Canada en raison de restrictions de voyage.

– Roman règne: En raison de son système immunitaire compromis, The Big Dog a choisi de ne pas filmer son match avec Goldberg. Soi-disant, il a été remplacé par Braun Strowman, ce qui explique pourquoi il ne figure pas sur cette liste, bien que cela n’ait pas été officiellement confirmé par la WWE au moment de la publication.

– Sheamus: Dans un monde différent, le Celtic Warrior aurait pu gagner le championnat intercontinental ici contre Braun Strowman et / ou Daniel Bryan. Il sera intéressant d’entendre des histoires pour savoir si cela était en cours ou non.

– Shorty G: #JobberStatus