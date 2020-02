Tag Team Chamber Match ajouté à la WWE Elimination Chamber 2020

WWE

Dans le sillage de la fin de la WWE du match masculin éponyme de Elimination Chamber dimanche prochain, la société a confirmé hier soir que, à sa place, le championnat par équipe de SmackDown serait défendu dans la structure de la sélection aléatoire.

Le Miz et John Morrison se partagent une fois de plus l’or, après avoir battu The New Day lors du Super ShowDown de jeudi dernier. Toute jubilation s’est rapidement transformée en regret sur SmackDown, car il a été annoncé que les champions nouvellement couronnés devront défendre leurs ceintures contre cinq autres équipes dimanche prochain.

Le quatuor de tandems en lice pour les titres est New Day, Heavy Machinery, Lucha House Party, Dolph Ziggler & Bobby Roode et The Usos.

Ailleurs sur SmackDown, nous avons appris que Braun Strowman défendra sa sangle intercontinentale dans un match à handicap 3 contre 1, contre Shinsuke Nakamura, Cesaro et Sami Zayn. Vendredi, lors de la signature du contrat pour une revanche entre Strowman et Shinsuke, le monstre parmi les hommes a plaisanté en disant qu’il finirait par faire face aux deux cohortes de Nakamura malgré tout. Zayn, sentant une opportunité, a fait modifier le document, et les chances ont été rapidement empilées contre Braun.

Il a ensuite été mis à travers une table pour ses problèmes.

La WWE Elimination Chamber sera diffusée dimanche 8 mars.