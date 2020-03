Tag Team Match ajouté à la carte SmackDown

La WWE a ajouté un match sans titre pour SmackDown de ce soir. Nous verrons SmackDown Tag Team Champions, The Miz et John Morrison affronter Heavy Machinery. Voici l’annonce officielle de WWE.com ci-dessous:

«Les Miz et John Morrison sont sortis victorieux à la WWE Elimination Chamber à l’intérieur de la structure éponyme et cherchent à poursuivre la renaissance de leur équipe contre Heavy Machinery dans un match sans titre. Otis et Tucker se sont concentrés sur les actes ignobles de Dolph Ziggler et Robert Roode, mais ils vont maintenant revenir dans la bataille par équipe de la marque bleue. Un style Blue Collar Solid sera-t-il juste le remède à la bravoure hollywoodienne de The Miz & Morrison? Branchez-vous sur Friday Night SmackDown à 8/7 C pour voir ce choc colossal de l’équipe de tag ».