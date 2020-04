Talent AEW se sentant “soulagé”, les jeunes dollars ne sont pas à la télévision, MJF

Le moral des talents chez AEW serait plus «soulagé» et détendu, malgré la situation mondiale actuelle avec la pandémie de COVID-19. Les enregistrements télévisés les plus récents ont eu lieu à Norcross, en Géorgie, en utilisant le gymnase de QT Marshall comme décor.

Talent AEW absent des enregistrements télévisés.

Les talents AEW suivants étaient notamment absents. MJF, The Young Bucks, «Hangman» Adam Page, Nyla Rose, PAC, The Lucha Bros, SCU et Big Swole

L’État de Géorgie est soumis à une ordonnance de «séjour à domicile», mais AEW disposait de la documentation appropriée pour poursuivre ses enregistrements télévisés pour Dymamite et DARK.

MJF Health Scare

MJF a également commenté sa récente peur de la santé dans un post Twitter ci-dessous.

«J’aimerais pouvoir mettre mon corps plus en danger pour vous les gars. Je tiens vraiment à ce que vous vous divertissiez pendant votre heure de besoin. Malheureusement, quelque chose d’horrible m’est arrivé et s’est progressivement aggravé. Je ne peux pas commenter le problème en ce moment. “

– Maxwell Jacob Friedman ™ ️ (@The_MJF) 13 avril 2020

Le président de l’AEW, Tony Khan, a déclaré au personnel qu’il n’y avait aucune pression pour se produire lors de ces événements télévisés. À l’heure actuelle, la société n’a pas l’intention d’enregistrer quelque part près de New York ou de la Californie. Cela a apporté un sentiment de soulagement aux lutteurs dans les coulisses, car le talent ne les oblige pas à travailler chaque semaine.