Comme on l’a vu lors de l’émission WWE SmackDown de vendredi soir, Tamina Snuka a battu Lacey Evans et Naomi dans un Triple Threat Match. La WWE a posté la vidéo suivante après le match, montrant Tamina réagissant à sa victoire:

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant le segment d’ouverture de WWE SmackDown où The Miz & Morrison, The Usos et The New Day se sont tous bagarrés avant leur match à WrestleMania 36: