Tammy “Sunny” Sytch Set for Audience de libération conditionnelle, nouveau livre de Jack publié, plus

Les mémoires de ECW Superstar New Jack sont maintenant disponibles. New Jack: Memoir of a Pro Wrestling Extremist est co-écrit par Jason Norman. Vous pouvez consulter le synopsis officiel ci-dessous:

«Vous avez peut-être applaudi New Jack. Vous l’avez peut-être hué hors du bâtiment. Vous l’avez peut-être même parfois craint. Mais jusqu’à présent, vous n’avez jamais vraiment connu l’homme le plus dangereux de la lutte. Pour la première fois, l’homme né Jerome Young explique comment il est devenu l’une des stars qui a permis à Extreme Championship Wrestling de faire une marque permanente dans le paysage professionnel. Ses plongées folles des balcons et des échafaudages; ses sanglantes guerres de tapis remplies d’armes qui ont piétiné la frontière entre la réalité et le divertissement – ce mémoire révèle la perspective de l’homme au centre de toutes et comprend de nouvelles révélations sur les infâmes incidents avec Mass Transit, Gypsy Joe, et le poignardage de un collègue lutteur en Floride. Au-delà des gadgets qui unissaient les suprémacistes blancs et le NAACP contre lui et ses collègues artistes, New Jack parle franchement de la violence dans sa jeunesse qui l’a presque mené à une carrière dans le crime, de son passé de chasseur de primes, d’une toxicomanie presque mortelle, les derniers mois de l’ECW et sa place dans l’histoire de la lutte. »

Tammy «Sunny» Sytch, membre du Temple de la renommée de la WWE, a une nouvelle audience de libération conditionnelle fixée au 20 février (jeudi) à 13 h 15 HNE en Pennsylvanie. Elle est en prison depuis mars dernier pour une violation de la libération conditionnelle.

Comme indiqué précédemment sur eWn, la libération conditionnelle de Sytch a été révoquée en août pour ne pas avoir rempli les termes de son accord sur une série d’accusations DUI. L’ancien avocat de Sytch a démissionné à la fin de l’année dernière.