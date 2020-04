Tampa Bay accueillera WrestleMania 38?

WWE

Tampa Bay, en Floride, ayant dû manquer le WrestleMania 36 du week-end dernier en raison de l’événement qui se déroulait au WWE Performance Center, il semble que la vitrine des Immortels pourrait se diriger vers la ville en 2022.

Selon les @WrestleVotes, généralement fiables, Tampy Bay serait très en lice pour abriter WrestleMania 38.

Toute ville accueillant un WrestleMania est garantie un énorme coup de pouce à leur économie locale, avec des milliers de fans de catch du monde entier voyageant pour découvrir le grand-père de tous. Cela signifie que les hôtels, les restaurants, les bars, les magasins et à peu près toutes les formes d’entreprises locales voient un pic majeur de revenus au cours du week-end de WrestleMania – et il est donc compréhensible qu’il y ait toujours une forte concurrence pour déterminer la ville qui obtient Mania.

Pour une certaine perspective, les chiffres de WrestleMania 35 montrent que les fans de catch ont dépensé 165 millions de dollars lors de leur séjour à New York et au New Jersey pour l’édition de l’an dernier du Superbowl de la WWE.

WrestleMania 37 a déjà été confirmé comme émanant d’Inglewood, au SoFi Stadium de Californie, les responsables de Tampa Bay étant clairement désireux de récupérer la vitrine des Immortels pour 2022.