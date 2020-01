Taya Valkyrie révèle quand elle a signé un accord de deux ans avec Impact Wrestling

La star de Top Knockouts d’Impact Wrestling, Taya Valkyrie, a utilisé les médias sociaux pour dissiper toute spéculation sur la fin de son accord avec les promotions.

Il s’avère que Valkyrie a signé un nouvel accord l’an dernier avec l’Impact. Elle a écrit ce qui suit:

«CLICK BAIT! Yo, je ne sais pas ce qu’est un “contrat de roulement” mais ce n’est pas ce que j’ai signé. J’ai signé pour deux ans LAST YEARRRRRRR. Aussi simple que cela. Maintenant arrête d’écrire des conneries sur moi. C’est ennuyeux. Et aussi mon travail et mes contrats ne sont l’affaire de personne. »

– Wera Loca (@TheTayaValkyrie) 29 janvier 2020