Teddy Hart arrêtée et accusée d’étrangler la lutteuse de ROH Maria Manic

Selon PWInsider, Edward ‘Teddy Hart’ Annis, le champion du monde des poids moyens en titre le plus long de la MLW, était auparavant accusé d’étranglement entraînant des blessures ou des lésions corporelles après avoir été arrêté jeudi à Richmond, en Virginie.

Maria Manic de ROH – qui sortait avec Annis depuis quelques mois – a été nommée victime de l’acte.

Avant qu’Annis ne soit détenu, Ace Montana – un lutteur indépendant basé en Virginie – a posté une vidéo sur Facebook où il a affronté Annis après avoir quitté une maison qui était censée contenir Manic.

Montana a souligné dans la vidéo que la police avait été appelée et que Manic «porterait plainte».

Il a également ajouté un texte de présentation pour la vidéo qui disait:

“J’ai littéralement dû tirer mon arme sur #Teddyhart ?? et le jeter hors de la maison de mes amis ?. Ce morceau de sh ** a littéralement étouffé et agressé physiquement Maria Manic et ne l’a pas laissée chercher de l’aide. Elle m’a envoyé un texto, je ‘ Je ne suis jamais en danger Je pense que je rencontrerais un morceau de merde comme ce gars qui a maintenant été arrêté avec un crime contre lui. Je ne pense pas que ce gars savait à quel point il était proche de la mort. # f ** * youteddyheart Cette vidéo est moi coup de pied[ing] le faire sortir avant que les flics ne viennent l’arrêter ???. “

Annis est actuellement détenu à la prison de Richmond City sans caution et son audience est prévue pour le 22 avril.

L’étranglement est considéré comme un crime de classe six en vertu de la loi de Virginie, donc Annis pourrait encourir une peine d’emprisonnement de 1 à 5 ans et une amende de 2 500 $ s’il est reconnu coupable.

Annis a été libéré de son contrat MLW en décembre 2019 et, s’il devait être condamné, il pourrait s’écouler longtemps avant qu’il ne remette le pied à l’intérieur d’un ring de catch.