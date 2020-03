Tegan Nox commente son histoire avec Dakota Kai, le match de ce soir en cage, plus

Lors d’un récent entretien avec Sports Illustrated, Tegan Nox a commenté son match en cage avec Dakota Kai lors de la diffusion NXT de ce soir, et plus encore. Vous pouvez consulter quelques faits saillants de l’interview ci-dessous:

Sur ce qu’elle veut prouver ce soir: «Je veux prouver à tous ceux qui regardent et à ceux qui ont douté de moi que vous pouvez surmonter n’importe quel obstacle. Les gens doutaient de moi à cause de mes blessures au genou, mais maintenant j’ai eu mon premier TakeOver et maintenant je suis dans une cage en acier sur NXT TV en direct sur USA Network. C’est quelque chose que peu de gens peuvent dire qu’ils ont fait, surtout en provenance du Pays de Galles dans une ville natale si petite. Dakota [who is from New Zealand] et moi, nous sommes les deux premières athlètes très féminines de nos pays respectifs dans un match en cage, et cela signifie beaucoup pour nous. “

Sur ce qui distingue cette correspondance de cage des autres qui se sont produits récemment: «L’avantage est que nous sommes les deux seules femelles à avoir récemment eu un match avec une cage en acier. Cela nous aide et notre histoire est si personnelle. Dakota et moi avons subi des blessures au genou et nous sommes revenus. Les attentes sont élevées, mais nous pouvons les satisfaire. »

Sur ce dont elle est fière au cours de cette histoire: “Je suis très fier de la passion que nous suscitons chez les fans. Ils sont tellement divisés de quel côté ils sont réellement, ce qui est tellement cool à voir. C’est une histoire personnelle, personnelle: être les meilleurs amis et m’entraîner ensemble tous les jours, passer par la réadaptation ensemble, et maintenant nous sommes passés à un autre niveau. Aussi déchirant que c’était de se séparer, nous continuons à tirer le meilleur les uns des autres. »