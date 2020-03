Tegan Nox parle des femmes les plus talentueuses de lutte, Dakota Kai Match

Tegan Nox s’est entretenu avec Sports Illustrated sur un large éventail de sujets. Voici les faits saillants:

Les trois femmes les plus talentueuses en lutte:

“Candice LeRae est la meilleure lutteuse au monde, sinon une des trois meilleures lutteuses du monde, hommes ou femmes. Et Io Shirai et Bayley. Voir le changement de Bayley est tellement cool. Il est difficile d’en choisir trois. Vous avez Meiko Satomura, qui fait ça depuis si longtemps et c’est juste un honneur de travailler avec elle. Mais je voudrais, à 100%, mettre Candice LeRae au sommet. »

Face à Dakota Kai dans un match Steel Cage sur WWE NXT:

“Je veux prouver à tous ceux qui regardent et à ceux qui ont douté de moi que vous pouvez surmonter n’importe quel obstacle. Les gens doutaient de moi à cause de mes blessures au genou, mais maintenant j’ai eu mon premier TakeOver et maintenant je suis dans une cage en acier sur NXT TV en direct sur USA Network. C’est quelque chose que peu de gens peuvent dire qu’ils ont fait, surtout en provenance du Pays de Galles dans une ville natale si petite. Dakota [who is from New Zealand] et moi, nous sommes les deux premières athlètes très féminines de nos pays respectifs dans un match en cage, et cela signifie beaucoup pour nous. “