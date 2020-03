Terry Funk forcé de se retirer de la convention “The Big Event” à New York

Selon un rapport de Pwinsider, Terry Funk a annulé sa présence à la convention «The Big Event» à New York ce week-end. Funk aurait eu des problèmes de santé ces dernières semaines et il ne pourrait pas voyager d’Amarillo, au Texas, à New York. Plusieurs vols ont été impliqués et il n’est pas en mesure de le faire en raison de ses problèmes de santé. Funk serait très contrarié de devoir manquer la convention et pense avoir laissé tomber ses fans.

On ne sait pas s’il sera en mesure de faire une apparition à Philadelphie, où il doit également comparaître.