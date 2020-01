La page Facebook de l’Impact Wrestling a annoncé aujourd’hui que la championne du monde Tessa Blanchard affrontera la championne de la division X, Ace Austin, à Sacrifice. Il y a six jours, ils ont également annoncé qu’il y aurait un match en simple entre Daga et Jake Crist d’ové.

Le spectacle devrait être diffusé le samedi 22 février à partir de la Davis Arena de Louisville, via le Gladiator Sports Network et IMPACT! Plus.