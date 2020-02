Tessa Blanchard discute des allégations racistes et plus encore lors d’une téléconférence avec les médias

Cette semaine, la championne du monde d’Impact Wrestling, Tessa Blanchard, a participé à une téléconférence avec les médias. Au cours de la téléconférence, Blanchard a abordé les allégations controversées contre elle qui ont récemment fait surface. Vous trouverez ci-dessous quelques faits saillants transcrits de la conférence téléphonique, gracieuseté de Fightful.

Tessa Blanchard sur s’éloigner des médias sociaux après que les allégations ont fait surface; répondre aux récentes allégations portées contre elle: «Ce fut un week-end très émouvant, plein de hauts et de bas. J’ai choisi de m’éloigner un peu des médias sociaux à cause de tout ce qui se passait. Avec tout ce qui s’est passé ce week-end, tout le monde ne va pas m’aimer. Tout le monde ne sera pas d’accord avec ce que je choisis de faire dans ma vie. J’ai fait des erreurs, j’ai fait face à des défis. Une chose que je dirai cependant, je n’ai jamais utilisé une insulte raciale d’aucune sorte dans ma vie. Ce n’est pas quelque chose que j’ai fait, ce n’est pas quelque chose que je ferai. Ce n’est tout simplement pas vrai. Certaines personnes regardent les réseaux sociaux, quelqu’un va porter une accusation et dire quelque chose, puis tout le monde saute dans le train. Nous avons tous nos propres histoires. Il y a un côté de la vie de chacun qui est public et un côté qui est privé. Il y a une partie que le monde entier peut voir et peut être jugée par quiconque s’y intéresse. Il est très regrettable que certaines personnes recourent à dire certaines choses, mais ce n’est tout simplement pas vrai et c’est tout ce que je vais dire là-dessus. Je sais qui je suis. C’est le monde dans lequel nous vivons. J’ai fait face à des défis et des obstacles qui m’ont permis de persévérer, de devenir la femme et l’athlète que je suis aujourd’hui. C’est juste une autre pierre dans cette étape. “

Blanchard sur sa victoire sur Sami Callihan pour le titre à Hard to Kill: «Ce week-end, je vais me souvenir un moment. C’est un match que j’ai préparé physiquement et mentalement pendant des mois et des mois et des mois. Il avait été construit pendant huit ou neuf mois, donc il y avait déjà beaucoup d’émotions. La veille, j’ai été assez durement touché. J’ai choisi de m’éloigner des réseaux sociaux et de vivre dans le monde réel. Voir vos collègues et voir vos pairs dire des choses sur vous, des choses qui ne sont pas vraies sur vous, ça m’a frappé assez fort. Je suis le genre de personne qui a une force mentale extrême. Avec ma famille, avec ma petite sœur qui était là ce week-end pour regarder tout aboutir à cet événement, c’était spécial pour moi. Je savais que tout ce que j’avais vécu, je devais l’utiliser comme carburant pour performer au mieux de mes capacités et être la meilleure version de Tessa Blanchard que je puisse être pour cette nuit et gagner le champion du monde. C’était ma petite sœur, qui a 12 ans, d’autres petites filles, n’importe quel jeune talent peut prendre quelque chose que j’aime et je me suis bien fait et ils peuvent prendre ce qu’ils aiment et ils peuvent aussi devenir grands. C’est ce qui m’a motivé. Je peux gérer presque tout. Tout le monde ne vous aimera pas. Je vais construire mon héritage en fonction de mon éthique de travail, pas en essayant de gagner un concours de popularité. »