Tessa Blanchard ne s’est pas rendue aux enregistrements IMPACT

Lutte d’impact

Avec IMPACT Wrestling ayant enregistré la semaine dernière suffisamment

content de les voir pendant encore sept semaines de télévision, il y a maintenant un mot

que la plus grande star de la société était absente des enregistrements.

Avec l’aimable autorisation de The

Observatrice de lutte, la championne du monde IMPACT Tessa Blanchard n’était pas présente

cet ensemble le plus récent d’enregistrements. Pour ceux qui suivent, Tessa devait

défendre son titre contre Eddie Edwards et Michael Elgin dans une triple menace

qui devait être diffusé dans le cadre du spécial rébellion de deux nuits de la société.

On pense que Blanchard a pris la décision de ne pas voyager

pour ces enregistrements de Nashville, avec des préoccupations sur le chaos mondial en cours

apparemment le principal facteur dans tout cela.

Alors que personne ne peut jeter de l’ombre à Tessa pour avoir choisi de

ces enregistrements, cela signifie que le match le plus attendu de Rebellion est

éteint – ou du moins reporté dans un avenir prévisible.

Il n’y a pas de confirmation en ce moment exactement quels talents ont fait

participer à ce dernier épisode d’enregistrements, mais Ken Shamrock contre Sami Callihan

est toujours annoncée pour titrer la première des deux nuits de Rebellion.

De même, nous savons qu’aucun talent canadien n’était disponible pour ces enregistrements

en raison de restrictions de voyage.