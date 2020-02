The Announcers for Bloodsport III Revealed, MLW News & Notes, Plus

Lors de l’édition de samedi de ESPN SportsCenter, Josh Barnett a révélé que Ken Shamrock et Max Bretos fourniront des commentaires pour son prochain événement Bloodsport III. Il a dit,

“Nous sommes fiers d’annoncer que nous aurons Max Bretos d’ESPN avec” L’homme le plus dangereux du monde “Ken Shamrock en couleur. Il n’y a qu’UN Josh Barnett: Bloodsport. “

Cette année, nous intensifions le spectacle dans tous les aspects.

Il n’y a qu’un seul Josh Barnett: Bloodsport. @ MaxBretosSports @ ShamrockKen @GCWrestling_ pic.twitter.com/tTMfavYhrm

– 𝕿𝖍𝖊 𝖂𝖆𝖗𝖒𝖆𝖘𝖙𝖊𝖗 (@JoshLBarnett) 8 février 2020

Il me sera difficile de rester assis si près de cette compétition https://t.co/iBQNMIx0YA

– KEN SHAMROCK (@ShamrockKen) 8 février 2020

MLW a publié la vidéo suivante, intitulée “Filthy Does Dallas” avec Tom Lawlor:

En parlant de MLW, ils seront de retour à Chicago le 18 avril pour les «Jeux d’intimidation». Les noms suivants sont confirmés pour l’événement: Jacob Fatu, Tom Lawlor, MLW Tag Team Champions The Von Erichs, The Hart Foundation, CONTRA Unit, Salina de la Renta, LA Park, The Dynasty, Mance Warner, Zeda Zhang, Konnan, injustice , El Hijo de LA Park et Gino Medina.