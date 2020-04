The Blue Meanie & JBL: ont-ils corrigé les choses?

Le Blue Meanie a été interviewé par WrestlingINC.com où il a discuté de l’incident impliquant lui et JBL d’ECW: One Night Stand 2005. JBL a légitimement blessé et blessé le Blue Meanie lors d’une bagarre entre la marque RAW et ECW Alumni.

La chaleur entre The Blue Meanie et JBL:

«Ce qui est bizarre, c’est que John et moi nous sommes réconciliés depuis longtemps et que nous sommes amis. C’était il y a quelque temps et à peu près juste après l’incident. Il a été mon partisan et m’a aidé ici et là en bas. J’étais très heureux qu’il ait tendu la main et lui ait apporté son soutien. Les gens semblent oublier que nous nous sommes réconciliés. Quand le Royal Rumble était ici à Philly, il a proposé de m’avoir comme surprise ECW. Donc, John et moi nous sommes réconciliés depuis longtemps et nous sommes cool. “

Ont-ils fait amende honorable?

«Après que tout s’est passé, je suis parti sur mon propre site Web et sur les sites d’actualités. La WWE m’a fait entrer et quand nous sommes arrivés dans le bâtiment, ils disent: «Eh bien, vous luttez avec JBL ce soir.» Je dis: «John le sait-il?» Ils répondent: «Tu vas frapper un moonsault et toi» re va gagner ‘et je vais,’ John le sait-il? ‘C’était à Sacramento lors d’un SuperShow et JBL vient,’ Hé mec, tu veux parler? ‘Nous allons trouver une pièce qui est bien dans les entrailles de l’immeuble et je pense que c’est un peu bizarre. J’y vais, si j’entre dans la pièce et qu’il y a du plastique sur le sol alors je vais courir! Nous entrons dans la pièce et il dit: “Hé mec, on peut parler ou on peut se battre” et je ne voulais pas me battre. Donc, nous venons de parler. Je lui ai donné mon point de vue et il a dit qu’il y avait beaucoup de choses dont il ne se souvenait pas. “

