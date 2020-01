The Chairshot se joint à eWrestlingNews!

Greg DeMarco partage une grande annonce sur l’avenir de The Chairshot et notre contenu incroyable!

Je suis extrêmement heureux d’annoncer que The Chairshot s’associe à eWrestlingNews! Cette décision intervient après 6 semaines de travail acharné en arrière-plan pour développer le meilleur partenaire pour l’opinion, la couverture et le contenu du podcast de The Chairshot.

Pourquoi faire ce pas?

The Chairshot a établi notre marque en tant que leader dans ce domaine, mais nous continuons à le faire dans un marché très difficile. Je ne veux pas être en concurrence avec nos concurrents – notre contenu est meilleur que ça! Notre équipe est meilleure que ça! Accélérer 10 à 20 ans de croissance est impossible dans le paysage actuel, ce qui a fait d’EWN le partenaire idéal dans cette démarche.

EWN est un leader de l’actualité de la lutte, avec une équipe d’écrivains qui restent au courant du cycle de l’actualité, tout en vous permettant (au lecteur) de vous faire votre propre opinion. Les lecteurs du site sont très engagés, ce qui en fait la pièce complémentaire parfaite aux lecteurs de The Chairshot. Ce que nous fournissons à The Chairshot – opinion, couverture et podcasts – répond également à un besoin chez EWN. Nous fournissons l’angle, l’inclinaison, l’attitude. Nous pouvons ajouter de la personnalité au site et aider à le lancer dans le premier niveau des sites Web de lutte.

Quand est-ce que cela se produit?

Nous travaillons actuellement à la mise en place de tous les comptes d’écrivain Chairshot chez EWN et développons un plan de migration pour le contenu. Jusqu’à ce que la date de mise en ligne soit fixée, le contenu sera toujours disponible ici, à The Chairshot. Mais ce que vous verrez dans les semaines à venir, c’est un afflux passionnant de contenu ici à EWN alors que nous accélérons The Road To WrestleMania.

Nouvelles opinions… nouvelle analyse… nouveaux podcasts… couverture améliorée… et bien plus encore!

Qu’en est-il de The Chairshot en tant que marque?

C’est une excellente question que l’on m’a beaucoup posée au cours des deux dernières semaines, et je suis excité à chaque fois qu’on me le demande. Nous ne mettons pas fin à The Chairshot en tant que marque. L’équipe de direction d’EWN (que je rejoins) est très favorable à la marque et à toutes les mesures que nous prenons pour la maintenir vivante et prospère. Beaucoup trop de temps, d’efforts, de sang, de sueur, de larmes et de dollars ont été investis dans l’image de marque de The Chairshot pour l’abandonner, et nous ne laisserons pas cela se produire.

Mais Greg, qui dans l’enfer bleu êtes-vous?

Peut-être que vous savez qui je suis, peut-être pas! J’écris sur la lutte en ligne depuis 2010, lorsque j’ai fait mes débuts chez 411Mania. J’ai également apparu sur Bleacher Report, Wrestling Inc, et mes propres propriétés, y compris TheChairshot.com! Je podcasting depuis 2011, animant et produisant The Greg DeMarco Show avec Patrick O’Dowd et Miranda Morales, et bien plus encore. J’ai créé The Chairshot en 2017 et développé la marque avec l’aide de PC Tunney, Andrew Balaz, Eric Ames et bien d’autres. En dehors des médias de lutte en ligne, j’ai été annonceur, intervieweur, hôte, producteur, écrivain, booker et maintenant promoteur (pour les fans du sud-ouest, consultez IZW Wrestling en Arizona!). Vous en viendrez probablement à m’aimer ou à me détester – et je ne voudrais pas qu’il en soit autrement.

Voici un avant-goût de 2017:

L’un de leurs meilleurs quartiers…

Le stock atteint des records…

Le tout avec @JinderMahal comme champion de la WWE…

Le Maharaja. pic.twitter.com/0RdMOqtfSA

– Greg DeMarco (@ChairshotGreg) 27 octobre 2017

Ne laissez pas ce tweet vous tromper: NXT est mon émission préférée dans toute la lutte, et Adam Cole est mon lutteur préféré, BAY BAY.

Vous voulez me connaître directement? N’hésitez pas à m’envoyer un email à [email protected] (cette adresse e-mail reste active, soit dit en passant), ou contactez-moi sur les réseaux sociaux @ChairshotGreg (Facebook, Twitter et Instagram).

Le changement est toujours un défi, et notre équipe est là pour le réaliser pour vous. Mais au fur et à mesure que nous avançons, veuillez garder une chose au premier plan: Utilisez toujours votre tête!