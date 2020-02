Après la diffusion de WWE SmackDown vendredi soir, la société a annoncé que Daniel Bryan reviendrait sur l’émission de la semaine prochaine.

De plus, le segment «The Dirt Sheet» de The Miz et John Morrison sera de retour.

Le segment “Firefly Fun House” de Bray Wyatt sera également de retour.

WWE SmackDown aura lieu à San Jose, en Californie, vendredi soir prochain.