The Forgotten Sons & The Grizzled Young Vets Engage In Twitter War, John Cena / Kane, Plus

– Il semble que The Forgotten Sons et The Grizzled Young Vets aient éclaté dans une guerre totale contre Twitter. Après le NXT On USA de cette semaine, James Drake et Zack Gibson se sont tournés vers les réseaux sociaux pour piquer le duo. Découvrez certains de leurs tweets de va-et-vient ci-dessous.

Tais-toi.

– M. Mayhem (@JamesDrake_GYT) 20 février 2020

🇺🇸 https://t.co/Mh9N2HNKY2

– M. Mayhem (@JamesDrake_GYT) 20 février 2020

Jeunes vétérans grisonnants… Vous voulez nous aviser. Message reçu. https://t.co/kw4bpcqnYR

– Jaxson Ryker (@JaxsonRykerWWE) 20 février 2020

Terre du libre à cause des courageux. #ForgottenSons @WWENXT #WWENXT https://t.co/xiZVUOHsuQ

– Steve Cutler (@SteveCutlerWWE) 20 février 2020

– Le stock de la WWE s’est ouvert au début de cette semaine à 44,00 $ par action. Le 18 février, il est passé à 46,59 $ par action. Au moment d’écrire ces lignes, le titre de la WWE se situe actuellement à 46,56 $ par action, après avoir chuté d’un léger montant depuis le chiffre 2/18 susmentionné.

– Avant le 3/8 WWE Elimination Chamber pay-per-view, la WWE a continué à publier gratuitement des matchs complets des anciens PPV d’Elimination Chamber via sa chaîne YouTube officielle. Jeudi, ils ont publié leur dernière offre – l’intégralité du «Match d’ambulance» Kane contre John Cena du PPV de la WWE Elimination Chamber 2012. Découvrez-le ci-dessous.

