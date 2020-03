The Kabuki Warriors ‘WrestleMania 36 adversaires révélés?

WWE

Il semble qu’Alexa Bliss et Nikki Cross pourraient être ajoutés aux combats opposant les champions des Kabuki Warriors aux Divas of Doom.

C’est ce que dit Alex McCarthy de talkSPORT, qui a généralement le droit sur l’argent quand il s’agit d’histoires comme celle-ci.

Bliss a en fait appelé Asuka et Kairi Sane ce week-end: –

Il n’y a actuellement aucun mot sur la façon dont le scénario sera construit pour intégrer Natalya, Beth Phoenix, Cross et Bliss, bien qu’il reste encore quatre semaines de télévision à la WWE pour se rendre sur la route de Tampa.

Ces derniers mois, les championnats féminins par équipe ont été mis en veilleuse tandis qu’Asuka se concentre sur la compétition en simple. “ L’Empress of Tomorrow ” a lutté à deux reprises avec la championne de Raw Raw Becky Lynch en 2020 et a participé à Elimination Chamber hier soir pour le droit d’affronter “ The Man ” à “ Mania 36 ”, en deçà du vainqueur, Shayna Baszler.

Les Kabuki Warriors ont défendu leurs sangles pour la dernière fois au TLC 2019 (15 décembre 2019). Sane a subi une commotion cérébrale dans ce match, ce qui lui a obligé à prendre du temps, mais il est de retour depuis plusieurs semaines maintenant. Elle et Asuka tiennent les bretelles depuis octobre 2019.