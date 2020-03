The #Miranda Show: Wrestling … The Artform

Miranda et Greg discutent de la semaine folle dans le monde qui nous entoure, ainsi que de la présentation de Raw et Smackdown comme un véritable art du Performance Center vide.

Les partenaires de vie platoniques préférés de la lutte – Miranda Morales et Greg DeMarco – vous proposent une autre édition du #Miranda Show! Cette semaine, Miranda et Greg discutent des récents changements de titre dans la lutte féminine.

Miranda résume son week-end à Las Vegas et met Greg sur la sellette! WrestleMania a déménagé, mais Raw et Smackdown aussi! Qu’est-ce que cela signifie pour les spectacles et la forme d’art? Avec la vie qui change tellement, comment deux personnes engagées dans leur propre santé et leur forme physique s’adaptent-elles?

