The Revival File De nouvelles marques de commerce alimentent les rumeurs selon lesquelles ils quittent la WWE

Le Revival a déposé plusieurs nouvelles marques le 18 février. Ils incluent “Say Yeah”, “Top Guys” et “No Flips, Just Fists”.

Les marques déposées sont destinées à: «G&S: Chapeaux; Sweats à capuche; Un pantalon; Chemises »et« G&S: divertissement sous forme de concours de lutte; Services de divertissement, à savoir apparitions en direct par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, à savoir apparitions personnelles par une personnalité professionnelle de la lutte et du divertissement sportif; Services de divertissement, nommément expositions et spectacles de lutte par un lutteur et un artiste professionnel; Fourniture de nouvelles et d’informations sur la lutte via un réseau informatique mondial; Fournir des interviews en ligne mettant en vedette des personnalités de la lutte professionnelle et du divertissement sportif dans le domaine de la lutte professionnelle et du divertissement sportif à des fins de divertissement. »

Bien sûr, cela continue la spéculation selon laquelle ils quitteront la WWE sous peu.