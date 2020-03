The Rock fait l’éloge de Shayna Baszler pour son récent WrestleMania 36 Tweet

The Rock a récemment consulté Twitter, louant les tweets de Shayna Baszler faisant la promotion de son match avec Becky Lynch à WrestleMania 36. Baszler a initialement tweeté ce qui suit,

«Mon premier moment #WrestleMania sera parfait. Personne dans l’arène pour atténuer le bruit des tendons qui se déchirent et les os qui se fissurent et qui claquent alors que je deviens la championne féminine RAW et inaugure une nouvelle ère ».

Le Rock a alors répondu, l’appelant un «tweet de vente de billets».

Mon premier moment #WrestleMania sera parfait. Personne dans l’arène pour atténuer le bruit des tendons qui se déchirent et des os qui se fissurent et qui claquent alors que je deviens la championne RAW et inaugure une nouvelle ère #Reality #CrankRipTear

– Shayna Baszler (@QoSBaszler) 17 mars 2020

C’est maintenant un tweet «ticket sellin» 👏🏾

(l’arène vide est assez amusante cependant;)

Je ne peux pas attendre 👊🏾

– Dwayne Johnson (@TheRock) 17 mars 2020