The Rock Nominé pour le Reality TV Award, Daniel Bryan / Drew Gulak Hype Total Bellas, Plus

La nouvelle série de Rock, “Titan Games”, a été nominée pour un prix de télé-réalité. The Rock a été nominé pour le «Meilleur hôte» pour son rôle dans l’émission:

Merci à tous pour ce superbe signe de tête pour nos @nbctitangames. Nous discutons tous maintenant avec @NBC de la possibilité de faire avancer nos débuts de la saison 2 afin que notre public puisse en profiter plus tôt que tard.

Restez en bonne santé, mes amis @SevenBucksProd https://t.co/6LzEBnXtUY

– Dwayne Johnson (@TheRock) 30 mars 2020

La WWE a publié la vidéo suivante, montrant Daniel Bryan et Drew Gulak faisant la promotion de la première de la saison cinq de Total Bellas:

FanDuel a annoncé mardi qu’un “Free to Play Fantasy Contest” pour WrestleMania 36 aura lieu. Le concours aura un plafond salarial de 100 $. Les fans peuvent choisir une équipe de Superstars qui doivent participer à WrestleMania 36. Les joueurs devront verrouiller leur alignement pour l’événement de deux jours. Les catégories de score incluent des points pour Coup de coup de signature, Mettre quelqu’un à travers une table, Objet étranger utilisé, Coup de coup de tendeur supérieur et plus encore.